Indivisible e Journey To The Savage Planet sono disponibile per Nintendo Switch

505 Games ci informa che Indivisible e Journey To The Savage Planet sono disponibile a partire da oggi in versione pacchettizzata per Nintendo Switch. Entrambi i giochi, infatti, sono presenti sull'eShop da qualche settimana, ma solo da oggi raggiungono i negozi nella loro versione fisica.

Journey to the Savage Planet, l'umoristico gioco di esplorazione fantascientifica di Typhoon Studios, è un'esperienza piuttosto stramba e divertente, che non è riuscita di un soffio a raggiungere l'eccellenza. Scoprite il perchè nella nostra recensione di Journey To The Savage Planet.

Indivisible, invece, è un RPG completamente disegnato e animato a mano creato da Lab Zero Games. Nella recensione su Nintendo Switch di Indivisible

Simone Pettine dice che "Indivisible è un RPG che attinge a piene mani dal genere platform e dall'action, dai metroidvania e dagli strategici a turno; un ibrido brillante e carismatico, che purtroppo non è riuscito e non riuscirà ad imporsi come vera e propria gemma a causa di alcuni difetti strutturali altrettanto evidenti."

Entrambi i giochi sono disponibili nei negozi in versione fisica per Nintendo Switch, a €29,99.