Babylon's Fall: PlatinumGames promette cambiamenti, annunciata la data della beta su PS4

Babylon's Fall ha stupito un po' tutti con la sua recente presentazione all'E3 2021 e non si può dire che il suo nuovo concept sia stato accolto in maniera estremamente positiva da tutti, ma PlatinumGames ha promesso di voler effettuare dei cambiamenti al gioco anche in base ai feedback raccolti dalla prima fase di test su PC, oltre ad annunciare le date della nuova beta per PS4.

Come era stato annunciato a luglio, la beta di Babylon's Fall si svolge in tre fasi distinte, con la prima su PC andata già in scena nel corso di agosto e la prossima che introdurrà anche PS4: questa nuova fase si svolgerà il 13 settembre 2021 dalle 19:30 alle 22:00 in Europa, dopo il Nord America (11 settembre) e il Giappone (10 settembre).

Successivamente ci sarà anche una terza fase che introdurrà anche PS5 tra le piattaforme utilizzabili, ma non c'è ancora una data precisa per quest'ultima. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno promesso diversi cambiamenti da applicare a Babylon's Fall in base ai feedback raccolti finora nella prima fase della beta, anche se molti di questi probabilmente non saranno visibili già dalla prossima fase su PS4.

In particolare, PlatinumGames ha riferito di voler lavorare sul sistema di combattimento, considerando che buona parte degli utenti lo considera troppo lento e poco esaltante. Gli sviluppatori hanno accolto questi feedback sostenendo di voler porre rimedio alla questione, spiegando che è stato studiato inizialmente per essere un sistema piuttosto semplice, concentrato sul tempismo di attacco e difesa ma senza tante variazioni e possibilità di scelta.

L'idea è cercare di costruire un sistema di combattimento in grado di risultare divertente anche dopo sessioni ripetute, dunque il problema è trovare un giusto bilanciamento tra complessità e immediatezza. Non è una cosa da poco, ma PlatinumGames ha una grande esperienza proprio in questo ambito e non dovrebbe avere problemi ad aggiustare le cose.

Ricordiamo che Babylon's Fall si è svelato in maniera più chiara in un trailer con gameplay all'E3 2021, dimostrandosi sorprendentemente trasformato in un action multiplayer cooperativo in stile live service. Trovate maggiori informazioni al riguardo nell'anteprima dell'action di PlatinumGames.