Pokémon Scarlatto e Violetto: l'ultimo trailer forse è stato registrato con build vecchia

Stando al noto YouTuber Austin John Plays la versione occidentale del trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto presentato ieri forse è stato registrato utilizzando una vecchia build dei due giochi.

Come riportato in una precedente notizia, nell'ultimo filmato i fan hanno avvistato 5 Pokémon inediti non ancora annunciati in via ufficiale. Stranamente, queste cinque creature sono invece completamente assenti nel trailer pubblicato sul canale YouTube giapponese della serie.

Un'altra importante differenza tra le due versioni del video, è che in quello giapponese la sequenza dove il giocatore corre assieme a dei Sunflora risulta visivamente migliore. Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, nel trailer occidentale i Pokémon presentano animazioni nettamente meno fluide e quindi più sgradevoli rispetto a quello giapponese.

Secondo Austin John Plays dunque The Pokémon Company potrebbe aver deciso di registrare nuovamente il trailer per il mercato giapponese per eliminare qualsiasi riferimento delle creature inedite sopracitate e che nel farlo abbia utilizzato una build più recente di Scarlatto e Violetto meglio ottimizzata dal punto di vista grafico.

Tenete presente che al momento questa è solo una speculazione senza confere ufficiali da parte di The Pokémon Company, quindi prendete il tutto con le pinze.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022. Ecco tutti i dettagli su prezzo, edizioni e bonus di prenotazione dei due nuovi giochi di nona generazione.