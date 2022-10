PlayStation Plus, novembre 2022: giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di Sony dei giochi gratis per PS5 e PS4 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di novembre 2022. Sono:

Nioh 2 - PS5 e PS4

Heavenly Bodies - PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection - PS4

Scaricabili gratuitamente a partire dal 1° novembre dagli utenti che hanno un abbonamento di qualsiasi fascia a PS Plus, dunque Essential, Extra o Premium, i titoli sopra elencati sostituiranno i giochi PlayStation Plus di ottobre 2022, cioè Hot Wheel Unleashed, Injustice 2 e Superhot.

Ma ora parliamo brevemente dei nuovi giochi.

Uno screenshot di Nioh 2 con due personaggi

Nioh 2 è il secondo capitolo di una serie di soulslike sviluppata da Team Ninja. È un gioco molto amato per come riprende e amplia il primo episodio, aggiungendo caratteristiche in modo intelligente, quindi senza snaturare la formula originale. Il gioco propone un sistema di combattimento agile, ma difficile da padroneggiare, e una progressione ispirata ai classici di FromSoftware. Insomma, sicuramente si tratta di un gioco da provare.

Heavenly Bodies è basato sulla fisica

Heavenly Bodies è un ingegnoso puzzle game in cui, nei panni di un'astronauta, bisogna risolvere dei problemi all'interno di alcune stazioni spaziali. La trovata degli sviluppatori per renderlo interessante è quella di aver basato i puzzle sull'assenza di gravità, che costringe a trascinare in giro il personaggio. Quindi avremo il controllo delle braccia dell'astronauta, con cui potremo fargli afferrare e lasciare oggetti. Da notare che è giocabile da soli o in cooperativa locale (massimo due giocatori).

LEGO Harry Potter Collection consente di rivivere la saga della Rowling

LEGO Harry Potter Collection, infine, è una raccolta che comprende tutti i giochi del franchise di J.K. Rowling in versione LEGO. Si tratta del solito mix di azione e puzzle basati sulla costruzione con i pezzi LEGO, che consentono di rivivere tutte le avventure di Harry Potter.

Diteci nei commenti, cosa ne pensate di questi giochi del PS Plus di novembre 2022 per PS4 e PS5.