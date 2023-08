Scorn: data d'uscita e trailer della versione PS5 al Future Games Show

Scorn si è mostrato in occasione del Future Games Show per quanto riguarda la versione PS5, con un trailer che ha anche annunciato la data d'uscita di questa particolare versione dell'avventura horror a enigmi e combattimenti.

Scorn arriverà su PS5 il 3 ottobre 2023, più o meno un anno dopo il lancio originale che avvenne su PC e Xbox anche attraverso Game Pass.

In questo caso, il gioco viene lanciato sul mercato come distribuzione standard, con diverse edizioni previste per il titolo in questione.

Il trailer mostra un veloce montaggio di scene tratte dal gameplay e poi si sofferma su una sorta di enigma che serve a svelare il senso del trailer, ovvero il fatto che la versione PS5 arriverà il 3 ottobre 2023.