Dome-King Cabbage, il trailer di una stramba avventura punta e clicca dal Future Game Show 2023

Nel primo vero giorno di Gamescom 2023 è andato in onda il Future Games Show 2023. Uno dei giochi mostrati è stato Dome-King Cabbage, in arrivo "presto" per PC e Nintendo Switch.

La descrizione ufficiale recita: "Dome-King Cabbage è un romanzo visivo pluripremiato che racconta di una persona-nuvola di nome Mush che si reca nervosamente a un colloquio di lavoro. Mush deve fare i conti con la sua capacità di percepire il mondo attraverso la lente di un gioco di ruolo a base di raccolta di mostri. Dopo essere entrato in sintonia con i suoi nuovi poteri extrasensoriali, Mush è attratto da Crumb Island, un luogo sfuggente dove può ottenere l'enigmatico titolo di Dome-King".

"La narrazione è raccontata attraverso uno stile inconfondibile, in grado di piegare la percezione, dal solo sviluppatore Cobysoft Joe. Dome-King Cabbage è una vibrante collezione di immagini psichedeliche, ritmi gorgheggianti e storie colorate che si collegano in modo armonioso grazie a questa visione singolare".