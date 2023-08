Ad Infinitum: trailer cinematografico dal Future Games Show 2023

In Ad Infinitum il giocatore intepreta i panni di un soldato tedesco imprigionato tra le mura della sua casa di famiglia e nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, dove cerca di ricostruire il suo passato e di riprendere il controllo della sua vita.

Ad Infinitum uscirà il 14 settembre 2023 su PC e console, quindi vi farà piacere vedere questo trailer cinematografico , pubblicato in occasione del Future Games Show 2023, in cui possiamo vedere le terrificanti atmosfere del gioco.

Horror puro

Ad Infinitum è davvero inquietante

Ambientato tra sogno e realtà in Ad Infinitum il protagonista si risveglia nella sua camera, dove nulla è cambiato da quando era un adolescente, in una villa padronale fatiscente e deserta. All'improvviso viene trasportato nelle trincee della Grande Guerra. Incapace di distinguere tra realtà e incubo, dovrà lottare per riprendere il controllo della storia della sua vita.

Come ogni horror psicologico, anche Ad Infinitum è ambientato nei meandri della mente del soldato. "Per sfuggire alle trappole mortali e alle creature terrificanti, dovrai capire l'origine e la motivazione di ogni mostro e risolvere i rompicapi che ti ostacolano. Dai demoni ciechi che riescono a sentire anche i tuoi passi più leggeri agli orrendi pupazzi dinoccolati che vagano nel buio, l'orrore è dietro ogni angolo."