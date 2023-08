Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, nuovo trailer dal Future Games Show 2023

In occasione del Future Games Show 2023, Frontier Developments ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, attesissimo strategico in tempo reale ambientato nel mondo di Warhammer. Vediamolo:

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è in sviluppo per PC e console. Uscirà il 17 novembre 2023, ma sarà giocabile in accesso anticipato da chi lo prenoterà. Garantirà ai giocatori una ricca campagna single player e diverse modalità online, così da provare a soddisfare tutti i gusti.

Nella modalità online si potranno indossare i panni di diverse fazioni, tutte con le loro caratteristiche uniche che le renderanno interessanti sul campo di battaglia.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.