Pacific Drive, il trailer del Future Games Show 2023 del gioco per PS5 e PC

Nel primo vero giorno di Gamescom 2023 è andato in onda il Future Games Show 2023. Uno dei giochi mostrati è stato Pacific Drive, il gioco d'esplorazione a quattro ruote previsto per PC e PlayStation 5. Il periodo di uscita è "inizio 2024",

La descrizione ufficiale di Pacific Drive recita: "In questa avventura di sopravvivenza, dovrete affrontare pericoli soprannaturali in ogni spedizione nella Zona di Esclusione Olimpica. La vostra base operativa è un garage abbandonato, dove potrete cercare nuove parti, personalizzare la vostra station wagon e tracciare percorsi più profondi nella Zona. Raccogliendo risorse preziose e indagando su ciò che è stato lasciato nella Zona, imparerete esattamente cosa serve per sopravvivere in questo ambiente imprevedibile e ostile."

"Siete voi e la vostra station wagon contro un mondo spietato e feroce. Ci vorrà molto di più di un set di pneumatici nuovi per tenervi in vita, sia sulla strada che fuori. La vostra fedele station wagon può essere migliorata e rinforzata per proteggervi, ma l'auto è destinata a subire un duro colpo. Mantenete il serbatoio pieno e i pannelli intatti per resistere alle radiazioni che permeano la Zona. Sarete spinti al limite: farete riparazioni al volo, recupererete materiali ovunque possiate e adatterete la vostra fortezza mobile per affrontare i numerosi pericoli che si nascondono nell'ombra."