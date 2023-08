Tin Hearts VR, la nuova versione in realtà virtuale annunciata con un trailer

Tin Hearts è una sorta di avventura a puzzle che ha per protagonisti dei soldatini di latta, in un mondo fatto di enigmi e giocattoli, e in questo caso, con Tin Hearts VR, il tutto viene visualizzato attraverso la realtà virtuale , aggiungendo ulteriore spessore al mondo di gioco.

Lo strano mondo di Tin Hearts

In Tin Hearts VR dobbiamo guidare una truppa di soldati di latta in un magico mondo di giocattoli, utilizzando vari marchingegni e soluzioni differenti per attraversare livelli, oltrepassare ostacoli e risolvere enigmi.

Sarà necessario ricorrere a varie soluzioni bizzarre per saltare, sparare e planare verso l'obiettivo, il tutto attraverso più di 50 livelli in cui ci si ritrova a piegare il tempo, risolvere enigmi, scegliere il percorso da far prendere ai soldati e costruire nuove strade.

Il tutto ci porta infine a svelare l'emozionante storia di Albert Butterworth, un geniale inventore dell'età vittoriana. Per conoscere il gioco in versione standard, vi rimandiamo alla recensione di Tin Hearts. Tin Hearts VR è in arrivo in data da annunciare su PC e PlayStation VR.