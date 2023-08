Hellsweeper VR: il trailer dal Future Games Show 2023 della Gamescom

Nel primo vero giorno di Gamescom 2023 è andato in onda il Future Games Show 2023. Uno dei giochi annunciati è stato Hellsweeper VR, disponibile dal 21 settembre 2023 su PC VR e PS VR2.

La descrizione ufficiale recita: "Hellsweeper VR è un'intensa esperienza di combattimento in prima persona in VR. Attraversate il mondo sotterraneo dove ogni passo porta con sé una sfida o una possibilità. Acquisite la padronanza delle vostre armi e della magia elementale, o cadete sotto l'assalto implacabile delle anime perverse dell'inferno."

"Dai creatori di Sairento VR arriva un gioco d'azione e combattimento in prima persona che ti fa scendere all'inferno. Nei panni di un immortale non-morto, avete l'unica missione di eliminare le anime demoniache. In Hellsweeper VR si attraversano diverse dimensioni, si brandiscono armi con una precisione micidiale, si comandano le forze della telecinesi e si raccolgono poteri invisibili per spazzare via i nemici malvagi. Raccogliete le vostre ricompense, migliorate le vostre abilità e scegliete il vostro destino mentre sperimentate varianti di combattimento uniche e iniziate a scoprire cosa significa per voi essere un Hellsweeper."