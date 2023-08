The Last Faith: nuovo trailer dal FGS, beta disponibile per il metroidvania in stile Bloodborne

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show di agosto 2023 c'è stato spazio anche per The Last Faith. Abbiamo visto per l'occasione un nuovo trailer di questo accattivante metroidvania con uno stile che ricorda Bloodborne e appreso che da oggi è disponibile la beta su PC via Steam.

Per partecipare alla beta vi basta dirigervi alla pagina Steam ufficiale di The Last Faith e cliccare su "Richiedi l'Accesso".

Stando ai dettagli offerti dagli sviluppatori, la beta ci porterà a Mythringal, un'imponente città devastata da anime maledette e un luogo ricco di segreti. I giocatori saranno equipaggiati di una spada e di un'arma da fuoco, con la possibilità di ottenere ulteriore arsenale strada facendo. Secondo il team di Kumi Souls Games, i tempi per completare la beta variano molto da giocatore a giocatore, e vanno dai 20 ai 90 minuti.

Se volete saperne di più su The Last Faith vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato a questo metroidvania, che sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a novembre 2023.