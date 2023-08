ALOFT: trailer di gameplay dal Future Game Shows 2023

In occasione del Future Game Shows 2023 è stato pubblicato un breve filmato di gameplay di ALOFT, un'avventura in terza persona per PC ambientata in un mondo lontano e affascinante. Vediamolo:

Di ALOFT esiste anche una demo, scaricabile da Steam, mentre l'uscita del gioco è prevista per il 2024.

"Aloft" è un gioco di sopravvivenza open-world in cui il giocatore deve sopravviveresu delle isole fluttuanti attorno a un eterno uragano posizionato al centro della mappa. Bisogna quindi riuscire a costruire una base e andare alla ricerca di nuove isole, scoprendo i segreti del mondo di gioco, sviluppando nuove tecnologie e affrontando sfide sempre più ardue.