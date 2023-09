Call of Duty: Modern Warfare 3, il Limited Collector's Box rivelato da Walmart

L'ultimo episodio prima dell'acquisizione?

Call of Duty: Modern Warfare 2, il Capitano Price

Come sappiamo, la CMA ha detto di apprezzare il nuovo accordo in merito all'acquisizione di Activision Blizzard e tutto fa pensare che l'operazione abbia imboccato la strada giusta, sebbene ci siano ancora parecchie perplessità sulle tempistiche.

Ad ogni modo, Modern Warfare 3 potrebbe senz'altro essere l'ultimo episodio di Call of Duty prima dell'acquisizione, e bisognerà capire come e se cambierà il franchise dopo che Microsoft ne sarà divenuta proprietaria, anche se immaginiamo che mai come in questo caso l'azienda lascerà ai team una grande libertà creativa.