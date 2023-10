Super Mario RPG ancora il gioco più atteso su Famitsu, sopra Final Fantasy 7 Rebirth

Come sempre, facciamo presente che si tratta di una classifica stilata in base a un sondaggio diffuso su un campione di utenti piuttosto ristretto, ma molto significativo. Trattandosi della più prestigiosa e storica rivista di videogiochi in Giappone , la classifica può darci un'idea di quali siano i gusti generali del pubblico in tale paese, mercato di grande importanza per tutto il panorama.

Come ogni lunedì, arriva la consueta classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu , che mostra ancora una volta Super Mario RPG in vetta, seguito da Final Fantasy 7 Rebirth e Super Mario Bros. Wonder.

Mario conquista tutti

Anche Super Mario Bros. Wonder si conferma ai vertici della classifica

Super Mario RPG si conferma dunque il più atteso in Giappone, grazie anche al fattore nostalgia che lo contraddistingue, essendo un remake dell'originale uscito su SNES.

Final Fantasy VII Rebirth in seconda posizione non fa che confermare l'importanza ricoperta ancora dalla serie in questione in patria, sebbene a quanto pare non possa competere più di tanto con Mario, il quale ricompare anche in terza posizione.

A chiudere il podio c'è infatti Super Mario Bros. Wonder, il nuovo platform 2D per Nintendo Switch che promette di rinverdire i fasti della più tradizionale serie della casa di Kyoto. In quarta posizione troviamo Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.