Call of Duty: Modern Warfare 3, i drop di Twitch per chi guarda la beta sono stati svelati

Activision ha rivelato i drop di Twitch per la beta di Call of Duty Modern Warfare 3. L'open beta sarà attiva domenica, ma è già attivo un periodo di accesso anticipato per chi ha preordinato il gioco o ha ottenuto una chiave da Activision (o da Multiplayer.it, se siete stati abbastanza rapidi).

Per prima cosa è necessario collegare il proprio ID Activision a Twitch, quindi è sufficiente utilizzare l'account Twitch collegato per guardare gli streaming della beta. Le ricompense verranno rilasciate a intervalli di 30 minuti, un'ora, due ore e quattro ore e comprendono la schermata di caricamento Desk Decor, il ciondolo per l'arma K1LLF33D, il vinyl per l'arma Let's Fight e il blueprint per l'arma Dangerful.