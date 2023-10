Call of Duty Modern Warfare III: Multiplayer.it vi regala la key per l'accesso anticipato alla Beta

L'autunno vuol dire freschezza (in teoria, perlomeno), ma soprattutto vuol dire che è in arrivo un nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Quest'anno il turno è di Call of Duty Modern Warfare III, che sarà disponibile dal 10 novembre 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Se però non riuscite ad attendere tanto a lungo e volete iniziare a giocare prima, siete fortunati, perché i lettori di Multiplayer.it (o perlomeno i più veloci) potranno accedere alla open beta in Accesso Anticipato dello sparatutto.

Come? Cliccando qui per ottenere un codice per scaricare la beta!

Più precisamente, la beta di Call of Duty Modern Warfare III sarà disponibile in due fasi:

6-7 ottobre 2023 - Accesso Anticipato solo su PlayStation

8-10 ottobre 2023 - Open beta per tutti su PlayStation

12-13 ottobre 2023 - Accesso anticipato per Xbox e PC + Open beta per tutti su PlayStation

14-16 ottobre 2023 - Open beta per tutte le piattaforme

La chiave di accesso che ottenete tramite Multiplayer.it vi dà diritto all'Accesso Anticipato, quindi vi permette di giocare di più rispetto a chi userà la normale Open Beta.