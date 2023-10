Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: Bandai Namco ha registrato il marchio 'Sparking! Zero'

A cosa potrebbe fare riferimento "Sparking! Zero"?

Il marchio potrebbe quindi suggerire che il titolo del prossimo gioco della saga sarà Dragon Ball Z: Sparking! Zero, almeno in Giappone.

Ricordiam che Bandai Namco ha annunciato a marzo una nuova versione della serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, ma non ha ancora annunciato un titolo ufficiale, le piattaforme o la data di pubblicazione.

Il fatto che il gioco possa chiamarsi Dragon Ball Z: Sparking! Zero era già stato anticipato in precedenza. A marzo un leaker aveva segnalato proprio questo nome per il nuovo gioco di Bandai Namco. In tal caso si parlava di un nome provvisorio, usato solo per la fase di sviluppo, ma la registrazione del marchio potrebbe suggerire che il team abbia intenzione di usarlo anche per la versione completa. Va però precisato che spesso le compagnia registrano marchi per proteggere nomi che poi non saranno usati, anche solo per assicurarsi che altre compagnie possiamo sfruttare la fama di un nome per i propri prodotti.

Dovremo attendere nuove informazioni e sperare che un annuncio sia vicino.