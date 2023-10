Horizon Forbidden West Complete Edition: il trailer di lancio riporta le citazioni della stampa

Sony ha lanciato Horizon Forbidden West Complete Edition, l'immancabile edizione completa del secondo capitolo della serie comprensiva anche dell'espansione Burning Shores, tutto venduto insieme in un unico pacchetto su PS5 e prossimamente anche su PC, visibile nel trailer di lancio con le citazioni della stampa.

Come è ormai prassi consolidata, a distanza di vari mesi dall'uscita originale il gioco è stato ripreso e rimpacchettato con l'aggiunta della maxi-espansione Burning Shores, che ha ottenuto peraltro ottimi riscontri, venduto dunque come esperienza completa in una classica Complete Edition che consente di giocare tutti i contenuti usciti finora.

Il video mostra alcune fasi di intermezzo e di gameplay per il titolo di Guerrilla Games.