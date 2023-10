Gangs of Sherwood: un nuovo trailer spiega il gioco in 60 secondi, preordini aperti

I team di NACON e Appeal Studios hanno pubblicato in queste ore un nuovo trailer di Gangs of Sherwood, che in 60 secondi spiega tutte le caratteristiche principali del gioco e annuncia anche l'apertura dei preordini per oggi.

Annunciato con un primo trailer nell'estate del 2022, Gangs of Sherwood è un particolare action game cooperativo che, come lascia intuire il titolo, si riferisce all'universo di Robin Hood, mettendo in scena combattimenti tra ladri benefattori e guardie all'epoca dell'eroe popolare della letteratura britannica.

Il trailer fa un ottimo lavoro nel condensare, in un minuto circa, tutti gli elementi fondamentali del gioco, che è in arrivo il 2 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.