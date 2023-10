Vendite dei videogiochi: il Giappone è ancora legato al formato fisico, i dati

L'account X GameDataLibrary ha condiviso informazioni legate alla divisione tra vendite fisiche e digitali in Giappone, mostrando i più recenti documenti di CESA (Computer Entertainment Supplier's Association), organizzazione che si occupa di contribuire al rafforzamento dell'industria videoludica giapponese, organizzatore del Tokyo Game Show, dei Japan Game Awards e compagnia madre del CERO (il PEGI giapponese). In breve, il 30% delle vendite di giochi console in Giappone è digitale: il Sol Levante è quindi ancora profondamente attaccato al mercato fisico.

Non abbiamo informazioni aggiornate sulla divisione fisico/digitale nel resto del mondo, ma gli analisti spesso parlano di cifre intorno al 60% a vantaggio del digitale nei mercati occidentali. Ovviamente è una stima molto generica e varia a seconda del mercato, ma ci permette di comprendere come il Giappone sia eccezionalmente legato al mercato fisico.

Precisamente, secondo i dati, il 35,5% delle vendite su PS5 è in digitale, mentre su PS4 si parla ben del 49,7%. Non è però una sorpresa visto che la console è ormai alla fine del proprio ciclo vitale e ci sono continui sconti su PS Store di vecchi giochi a basso prezzo che invogliano all'acquisto.

Non sorprenderà invece che Nintendo Switch conta solo un 22,8% di vendite digitali in Giappone. La piattaforma della casa di Kyoto non dispone di molta memoria, quindi è naturale che molti appassionati preferiscano dare priorità alle cartucce così da non dover cancellare e riscaricare continuamente videogiochi.

Xbox Series X|S, invece, sale fino al 44,6%. Va però ricordato che le vendite delle console Xbox Series sono molto limitate rispetto alla concorrenza, quindi il campione statistico è veramente basso. Non ci sono invece dati per Xbox One. Anche PS Vita segnala un campione quasi nullo, con un 97,3% di vendite digitali. Nintendo 3DS si assesta su una cifra simile, 97,0%, con però un campione più ampio.