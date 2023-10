Che EA Sports FC sia il nuovo nome ufficiale di FIFA lo sanno ormai anche i sassi , così com'è noto che gli sviluppatori della serie hanno approfittato dell'importante cambiamento per arricchire, migliorare e caratterizzare in maniera ancora più convinta il gioco su PC e console. Lo stesso trattamento è stato riservato alla versione mobile?

Struttura: tanti contenuti e tanta varietà

EA Sports FC 24 Mobile, l'ingresso delle squadre in Champions League

Non c'è dubbio che il punto di forza di EA Sports FC 24 Mobile sia la corposità della sua struttura, capace di offrire davvero tanti contenuti e tanta varietà grazie alle numerose modalità disponibili, sia per il gioco in solitaria che in multiplayer. Si parte come al solito da alcuni semplici tutorial, dopodiché basta raggiungere determinati livelli per poter accedere a ogni singola stipulazione ed evento.

Dicevamo della quantità e della varietà: dall'iconica Champions League, riprodotta qui nella sua interezza come un tradizionale torneo, alla formula tipica di Ultimate Team con tutte le sue sfaccettature, il nuovo gioco per dispositivi mobile di Electronic Arts non perde di vista il divertimento né la natura portatile dell'esperienza, proponendoci sfide brevi ma intense, eppure subito accattivanti.

Non ci si trova insomma in una situazione simile a quella di eFootball Mobile, che costringe anche gli utenti esperti a partire da zero sul piano della progressione e ad affrontare dunque partite di una banalità disarmante, che si concludono sempre con punteggi tennistici, prima di riscontrare un minimo accenno di sfida. No, EA Sports FC 24 riesce quasi immediatamente a metterci alla prova, in particolare grazie ai suoi scenari.

Parliamo in questo caso di match che cominciano direttamente dai minuti conclusivi e ci vedono già in svantaggio, dunque vanno recuperati cercando di contrastare la squadra avversaria e indovinando qualche conclusione che possa quantomeno portarci ai supplementari ed eventualmente ai rigori, che si svolgono con meccaniche gestuali.

EA Sports FC 24 Mobile, una conclusione a rete

A parte le stipulazioni più tradizionali non manca davvero nulla: dai confronti in multiplayer, sia asincrono che in tempo reale, a un'interessante modalità allenatore focalizzata su gestione e strategie, per arrivare infine alle molteplici sfide e agli eventi che si rinnovano ciclicamente, appare chiaro quanto risulti ormai consolidata questa piattaforma calcistica.

Naturalmente è cresciuta e si è sviluppata anche tutta la componente free-to-play, un vero e proprio festival degli spacchettamenti che soprattutto nelle prime ore tende a ingozzarci di ricompense e a far scorrere rapidamente la progressione, e che è stata rifinita nel corso del tempo per risultare meglio bilanciata.