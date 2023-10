Netflix: l'autore di Breaking Bad non sa come lo streaming sopravviva, 'mi sembra uno schema Ponzi'

La frase fa parte di una risposta a una domanda posta a Gilligan sull'esito dello sciopero della Writer's Guild of America, che si è concluso di recente e ha visto la WGA raggiungere un accordo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers che molti membri del sindacato considerano favorevole.

Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad , ha recentemente rilasciato un'intervista a Variety in onore del decimo anniversario del finale della serie. Nell'intervista è emersa una dichiarazione piuttosto inaspettata riguardo allo streaming, con Gilligan che ha detto: " Non so come lo streaming faccia soldi ". Il creativo ha anche affermato che dal suo punto di vista potrebbe anche essere uno schema Ponzi .

Le esatte parole di Gilligan su Netflix

I protagonisti di Breaking Bad

"Netflix ha inventato questo sistema di streaming e tutti gli altri hanno dovuto inserirsi, a scapito del sistema precedente", ha detto Gilligan a proposito dei molti servizi di streaming che sono nati negli ultimi anni. "L'intera faccenda sembra traballare e sta per crollare. Sciopero o non sciopero, chi può dire come evolverà la situazione? Improvvisamente, passeremo da 700 spettacoli a 100? In generale sono un po' pessimista su come andrà avanti tutto questo, perché a un certo punto gli azionisti di Wall Street chiedono che le aziende siano redditizie".

"Lo streaming, come praticato da Netflix, è arrivato come la cavalleria all'ultimo minuto e ha fatto andare avanti il nostro show", ha detto Gilligan a proposito del massiccio aumento di popolarità che lo show ha ricevuto dopo essere stato aggiunto alla libreria di Netflix. "Lo streaming è meraviglioso a questo livello, ed è un'ottima comodità per guardare qualsiasi serie si desideri all'istante".

"D'altra parte - come spesso accade con la tecnologia, a partire dalla bomba atomica, quando inventiamo qualcosa e solo dopo capiamo come usarla - la televisione era un business meraviglioso quando era supportata dalla pubblicità, quando gli autori guadagnavano bene", ha commentato Gilligan. "Anche i responsabili degli studios e dei network guadagnavano molto. Non so come lo streaming faccia soldi. Come si fa a monetizzare facendo 700 serie, ognuna delle quali ha sei od otto episodi e solo due o tre stagioni? Immagino che Netflix sia redditizio - di certo è quello che dicono a Wall Street - ma non so come lo streaming in generale possa essere un'impresa redditizia, rispetto al vecchio sistema di stagioni supportate da pubblicità con 20 o più episodi. Sappiamo che quel sistema funziona e che ha fatto soldi, senza alcuna offuscamento contabile".

"Non capisco il sistema dello streaming, ma a volte mi sembra uno schema Ponzi", ha detto Gilligan riguardo al futuro incerto dello streaming. "È tutto molto al di là del mio livello di conoscenza, ma c'è molta agitazione nel mondo del lavoro perché la gente si guarda intorno e si chiede: "Come funzionerà a lungo termine?". Forse non funzionerà".

