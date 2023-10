Hotline Miami: una versione PS5 dei due giochi è emersa in rete, annuncio in arrivo?

Pare che i due Hotline Miami siano in arrivo su PS5 , sebbene per il momento sia solo una speculazione. L'acclamato sparatutto top-down è ovviamente già giocabile sulle console di attuale generazione grazie alla retrocompatibilità, ma sembra che lo sviluppatore Dennaton Games e l'editore Devolver Digital stiano preparando anche una versione nativa dei due giochi, che potrebbe quindi offrire qualche funzione aggiuntiva esclusiva per PS5 (legata al DualSense?).

Hotline Miami: solo per PS5?

Hotline Miami 2

Le informazioni per ora note sono legate unicamente alla versione PS5, ma presumibilmente anche Xbox Series X|S riceverà i port, e presumibilmente arriveranno sotto forma di "Hotline Miami Collection", edizione pubblicata originariamente per Nintendo Switch nel 2019 e per Xbox One l'anno successivo.

Quanto tempo ci vorrà prima che venga fatto un annuncio ufficiale - ammesso che i due titoli ricevano davvero dei port per l'attuale generazione e non sia tutto frutto di un errore - resta da vedere.