PS5: il modello 'slim' è stato annunciato ufficialmente, ecco prezzo e trailer

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il nuovo modello di PlayStation 5. Si tratta del tanto vociferato modello "slim". Ci saranno due versioni della console, una con lettore ottico e una senza. Inoltre, nel pacchetto non sarà presente la base per usare la console in verticale, che sarà venduta a parte per 29.99€. PS5 "slim" (che si chiama ancora una volta semplicemente PlayStation 5, senza altri termini ufficiali) sarà disponibile da novembre 2023 negli USA e successivamente arriverà nel resto del mondo. Non vi è una data precisa per l'Italia. Il prezzo sarà di 549,99€ per il modello con lettore e di 449,99€ per il modello senza lettore.

Secondo quanto indicato da Sony, questo nuovo modello è più piccolo del 30% e più leggero del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. La nuova struttura della console "spezza" le scocche a metà - potete vedere la linea divisoria - e questo permette a chi acquisterà un modello Digital della console di acquistare la parte col lettore blu-ray e montarla sulla propria digital, così da trasformarla in una console standard. Il lettore blu-ray costerà 119,90€.