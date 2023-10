Sony INZONE Buds e INZONE H5: annunciate le nuove cuffie da gaming in ear e on ear

Molte aziende del settore negli ultimi anni si sono avvicinate al gaming, tanto da creare linee di prodotti completamente dedicate alle esigenze dei giocatori , con caratteristiche in grado di accontentare anche i gusti dei più esigenti. Il fenomeno si è talmente ampliato che quasi la totalità dei produttori ha dei dispositivi completamente studiati per offrire le migliori prestazioni sia per giocare su PC che su console.

Questi auricolari offrono la cancellazione attiva del rumore grazie all'Ambient Sound Mode, attivabile con un tocco sulla cuffia. Tramite controlli touch è possibile eseguire varie azioni come rispondere alle chiamate e gestire il volume. Gli auricolari supportano la connessione Bluetooth nella versione LE Audio e possono essere collegati in modalità wireless a bassa latenza a 2,4 GHz tramite un trasmettitore USB .

Un punto di forza di questi auricolari, come comunicato da Sony durante la presentazione, è la durata della batteria, che può raggiungere fino a 12 ore di autonomia , estendibile a 24 ore considerando la ricarica tramite la custodia. Sony assicura anche un'ergonomia migliore, grazie alla nuova forma progettata per adattarsi al condotto uditivo, garantendo comfort anche durante un uso prolungato e un suono avvolgente che può essere paragonato alle cuffie tradizionali più ingombranti.

Inoltre, le INZONE H5 offrono il 360 Spatial sound , un audio spaziale che crea una sensazione di percezione dei rumori a 360 gradi tramite una riproduzione virtuale della loro effettiva posizione. Un altro punto di forza delle H5 è la durata della batteria, che garantisce 28 ore di autonomia e la possibilità di utilizzarle anche durante la ricarica . Con soli 10 minuti di ricarica, è possibile utilizzare le cuffie per 3 ore. Ricordiamo infine che questo dispone di connettività tramite cavo con uscita jack 3.5 mm e in wireless a 2,4GHz.

La gamma di cuffie INZONE di Sony era già ampia, con modelli come la versione standard H3, la cuffia H7 e la più avanzata H9 (qui potete trovare la nostra recensione delle Sony INZONE H9 ), conosciuta per la sua eccezionale cancellazione del rumore. Ora si aggiunge un nuovo modello: le cuffie H5 , posizionate sopra le H3 con un prezzo di vendita di 150€ .

Novità anche per INZONE H9

Arrivano novità anche per le top di gamma INZONE H9, in arrivo entro fine mese in una nuova colorazione

Infine vi è una piccola novità inerente alle top di gamma INZONE H9, che arriveranno anche loro entro la fine di ottobre 2023 in una nuova colorazione nera che si aggiunge a quella bianca attualmente già in commercio. Il costo è di 300€ e tutte le specifiche rimangono invariate se non un leggerissimo aumento di 5 grammi per la versione nera delle H9.

A differenza delle H5 appena annunciate le H9 dispongono sia di connettività wireless che Bluetooth, e qui di seguito potrete trovare le specifiche tecniche complete.



Specifiche Tecniche INZONE H5

Connettività: 2.4GHz wireless e Bluetooth

Audio: 360 Spatial Sound for gaming

Peso: 330 grammi in colorazione bianca, 335 grammi in colorazione nera

Durata della batteria: 32 ore (con Active noise cancelling disattivato)

Tempo di ricarica: 10 minuti per 1 ora

Qualità audio/microfono: bidirezionale, Active Noise cancelling, Game/Chat balance

Colorazione: bianca e nera