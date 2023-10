Volante Thrustmaster T248 per PlayStation e PC in sconto per le offerte Amazon Prime

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti per gli appassionati di racing game è il volante Thrustmaster T248 per PS5, PS4 e PC. Il prezzo in offerta è il migliore di sempre. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 288,99€ e lo sconto permette di acquistarla a 229,99€. Il prezzo attuale è tra i migliori di sempre per la piattaforma, ben 10€ rispetto al minor prezzo mai raggiunto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il volante Thrustmaster T248 è un volante dotato di Force Feedback, in grado di offrire un'esperienza di guida realistica. Dotato di un design composto da rivestimento in pelle sulla parte esterna, il prodotto presenta 25 pulsanti azione e un display interattivo.