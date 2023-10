Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, serve un trucco per far funzionare i giochi con Steam Deck

Brutta sorpresa per gli utenti che volevano giocare con i titoli della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 su Steam Deck: non funzionano. In particolare i giochi di PS2, quindi Metal Gear Solid 2 e 3, sono estremamente problematici.

Attualmente per farli girare esiste un trucco, segnalatoci da voi lettori: bisogna mettere il file xaudio2_9.dll nella cartella dove si trova il file eseguibile, quindi scrivere il comando: "WINDLLOVERRIDES="xaudio2_9=n" %command%" (senza virgolette) nelle proprietà dello stesso.