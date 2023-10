Xbox app, Microsoft sta testando una modalità compatta per handheld

Microsoft sta testando una modalità compatta della Xbox app pensata in particolare per gli handheld come il ROG Ally, dotata di una barra laterale sostanzialmente ridotta e dunque di un'interfaccia ridisegnata.

A maggior ragione ora che l'acquisizione di Activision Blizzard è stata finalizzata, la casa di Redmond sta cercando di spingere anche il gaming su Windows e in tal senso è assolutamente necessario che le applicazioni risultino agili e ben ottimizzate.

Windows portatile, dunque? I primi indizi al riguardo sono trapelati da un progetto di hackathon targato Microsoft all'inizio dell'anno e includono una barra delle applicazioni fluttuante, un launcher migliorato e modifiche all'app Xbox.