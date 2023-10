BlizzCon 2023: svelata la scaletta dell'evento, che include Diablo 4, World of Warcraft e Overwatch

Blizzard ha svelato la scaletta dell'edizione 2023 della BlizzCon, che si svolgerà ad Anaheim tra venerdì 3 e domenica 5 settembre.

Come prevedibile ospiterà vari appuntamenti dedicati a Diablo 4, World of Warcraft, Overwatch 2 ed Heartstone in cui gli sviluppatori sveleranno le novità in arrivo nei prossimi mesi tramite patch e aggiornamenti.

Non mancheranno anche sessioni dedicate alla community e approfondimenti, mentre l'appuntamento finale vedrà sul palco LE SSERAFIM la band K-Pop al femminile protagonista di un crossover con Overwatch 2.