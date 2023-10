Alan Wake 2, Remedy ringrazia Epic Games per il grande supporto

Remedy Entertainment ha voluto ringraziare Epic Games per il grande supporto che il publisher ha fornito durante lo sviluppo di Alan Wake 2, alla luce del successo che il gioco ha riscosso presso la critica di settore.

Lo ha fatto per bocca del suo Communications Director, Thomas Puha, che negli ultimi giorni ha svolto un prezioso lavoro di promozione per l'atteso sequel, accolto come detto con voti eccellenti nelle recensioni internazionali.

"Ci hanno permesso di realizzare il gioco che volevamo, supportandoci senza compromessi", ha scritto Puha. "Il team produttivo di Epic Games, in particolare, è stato fantastico con Alan Wake 2: ci tenevano davvero."

"Non ho mai letto così tanti ottimi feedback per ogni traguardo raggiunto durante lo sviluppo, né ho mai visto produttori intenti a provare il gioco così spesso, costantemente."