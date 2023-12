The Suika Game compare su PlayStation Store, annuncio imminente?

Divenuto ormai un vero e proprio fenomeno di culto in Giappone, il gioco si prepara dunque a conquistare anche il pubblico occidentale con le sue meccaniche estremamente semplici e con la sua grafica cartoonesca e coloratissima: ci riuscirà?

Come saprete, ormai da diverse settimane The Suika Game domina le classifiche digitali di Nintendo Switch , dove è disponibile dal mese scorso, ma a quanto pare il titolo farà a breve il proprio debutto su PlayStation .

The Suika Game , il buffo puzzle game a base di frutta sviluppato da Aladdin X, potrebbe presto approdare anche sulle console Sony: il gioco è comparso su PlayStation Store con una sua pagina attiva e tutto fa pensare a un annuncio imminente .

Fruit Ninja?

The Suika Game

La formula alla base di The Suika Game è semplice: bisogna impilare i frutti e creare spettacolari reazioni a catena unendo quelli uguali, fino a ottenere l'anguria definitiva e le ricche ricompense che comporta.

Si tratta anche di un'esperienza rilassante, priva di timer o qualsivoglia limitazione: in ogni partita avremo a disposizione tutto il tempo che desideriamo per effettuare le combinazioni che ci servono per ottenere la vittoria.