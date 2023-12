Mediterranea Inferno, data d'uscita delle versioni PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch

Mediterranea Inferno uscirà anche su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch. L'editore Santa Ragione e lo studio di sviluppo Eyeguys hanno annunciato la data d'uscita ufficiale: il 5 marzo 2024. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una visual novel già disponibile per PC e acquistabile su Steam ed Epic Game Store.