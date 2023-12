Call of Duty, l'evento Massacro Sotto l'Albero comincia oggi: trailer e dettagli

Comincia oggi l'evento Massacro Sotto l'Albero per Call of Duty: Warzone e Modern Warfare 3, come conferma lo spettacolare trailer che potete vedere qui sotto: Babbo Gnaws è arrivato e starà a noi fargli le feste... anzi, la festa.

Il gioco più venduto in Europa e negli USA a novembre 2023, Call of Duty: Modern Warfare 3 ci invita da oggi al 3 gennaio a celebrare il CODMAS, un evento a tempo limitato che include attività speciali e aggiornamenti per le mappe delle modalità multiplayer, di Zombie e Warzone.

Verremo chiamati a dimostrare il nostro valore completando fino a otto sfide nell'evento Massacro Sotto l'Albero per guadagnare premi più impressionanti di un pezzo di carbone. Potremo ottenere ricompense come oggetti consumabili e cosmetici.