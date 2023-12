The Day Before: in centinaia ci stanno ancora giocando, nonostante tutto

Lo sviluppo di The Day Before è stato cancellato e FNTASTIC, lo studio di sviluppo, è finito al centro di un grosso scandalo. Verrebbe da pensare a un titolo abbandonato da tutti, con i server pieni solo di recriminazioni. Invece ci sono ancora centinaia di persone che ci accedono giornalmente. Sì, di base ha ancora una sua base utenti attiva.

Di fatto Steam ha concesso il rimborso del gioco a chiunque ne abbia fatto richiesta, senza condizioni. Ma alcuni, sfruttando il fatto che FNTASTIC ha tenuto attivi i server, hanno preferito continuare a giocarci, non richiedendo i soldi indietro.

Va detto che in realtà è possibile chiedere il rimborso anche in una fase successiva e che comunque l'emorragia di giocatori è stata enorme, considerando che al 7 dicembre erano il 99,6% in meno rispetto al picco di lancio. Comunque sia nelle ultime 24 ore ha avuto un picco di 158 giocatori. Al momento di scrivere questa notizia, i giocatori nei server sono invece 127. Il 17 dicembre il picco di giocatori è stato di 223. Sabato scorso di 279, mentre venerdì di 295. Insomma, non parliamo di numeri enormi, ma comunque sufficienti per definire il gioco in qualche modo "attivo", pur in assenza di aggiornamenti.

