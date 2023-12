Activision Blizzard ha pubblicato un video per riepilogare il suo 2023

L'editore Activision Blizzard ha pubblicato un video che fa il riepilogo del suo 2023 , in cui ha lanciato diversi giochi importantissimi e ha consolidato la sua posizione sul mercato live service. Non può ovviamente mancare l'acquisizione da parte di Microsoft, che per molti versi è stata la notizia dell'anno.

Il video

Il filmato è un montaggio di spezzoni tratti dai giochi e dai contenuti lanciati nel corso del 2023. Non mancano gli eventi principali organizzati dalla compagnia. Comunque sia, si comincia proprio ricordando della storica acquisizione: "Abbiamo unito le forze con il nome più grande dell'industria dei videogiochi", si può leggere nel video, quindi vengono citati i cinque miliardi di download della serie Candy Crush di King.

Entra poi in scena Diablo IV, il gioco di Blizzard che ha venduto più velocemente, che passa la palla a Call of Duty: Modern Warfare III, a quanto pare il gioco della serie con più ore giocate dai singoli giocatori.

Si ritorna su mobile con Warcraft Rumble, che ha debuttato al primo posto come gioco di strategia mobile, quindi vengono citati eventi come la BlizzCon e i tornei esport, per poi chiudere con gli annunci relativi a World of Warcraft, tra i quali l'espansione più grande di sempre, e l'aiuto dato a 125.000 veterani di guerra per trovare posti di lavoro di qualità.