Candy Crush Saga ha superato i 20 miliardi di dollari di ricavi, ha annunciato King

King ha annunciato che Candy Crush Saga ha superato i 20 miliardi di dollari di ricavi nel suo intero arco di vita. Considerando che è stato lanciato nel 2012, si tratta di poco meno di 2 miliardi dollari di ricavi ogni anno. Per festeggiare, King ha annunciato che presto lancerà i livelli fino a 15.000, per i giocatori più dedicati.

Un successo enorme

Candy Crush Saga è un fenomeno videoludico

Queste cifre fanno ben capire come mai King sia il vero piatto forte dell'acquisizione di Activision Blizzard, quello che consentirà a Microsoft di mettere entrambe le scarpe nell'altrimenti difficilissimo mercato mobile.

Candy Crush Saga fu pubblicato per la prima volta su di un sito internet, quindi passò a Facebook per trovare la sua forma finale sui sistemi mobile, dove attualmente conta più di 5 miliardi di download. È stato uno dei giochi che ha permesso l'affermazione del modello fremium, ossia dei giochi ad accesso gratuito con acquisti in gioco.

Tjodolf Sommestad, il presidente di King, ha affermato che Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga hanno dimostrato che i titoli mobile possono avere un appeal duraturo: "Abbiamo dimostrato a noi stessi e all'industria che è possibile ridare vita a giochi vecchi di anni e mantenerli rilevanti per un decennio o più, e fare dei record anche a distanza di dieci anni."

Candy Crush è stata la serie più redditizia nell'app store USA per sei anni di seguito, tanto che per Sommestad ha dimostrato come il modello King sia quello vincente: "Ci stiamo sforzando di realizzare nuovi giochi, ma la sfida è molto alta e ci vuole molto per lanciare un titolo inedito oggigiorno. Candy Crush ci ha richiesto alcuni mesi per essere sviluppato, ma successivamente lo abbiamo aggiornato per 10 anni."

Come saprete, King fu acquisita nel 2016 da Activision Blizzard e ora sta per essere acquisita da Microsoft.