Elden Ring: Shadow of the Erdtree, data d'uscita annunciata ai TGA 2023, per un'indiscrezione

Gaming News + è considerato affidabile in ambito delle fughe di notizie videoludiche. Naturalmente le informazioni riportate non vanno prese come certe e bisogna attendere che arrivino comunicazioni ufficiali da Bandai Namco o FromSoftware per avere la certezza di quando potremo giocare con questa attesissima espansione.

Stando alla gola profonda Gaming News +, la data d'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà annunciata nel corso della serata dei The Game Awards 2023 . Secondo l'indiscrezione, il gioco dovrebbe essere lanciato tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera 2024, ossia tra febbraio e marzo.

Quest'artwork rimane l'unica immagine di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

È praticamente dall'annuncio che di Elden Ring: Shadow of the Erdtree non si sa più nulla. FromSoftware e Bandai Namco non hanno svelato alcun dettaglio ufficiale in merito e i fan brancolano nel buio, immaginandone i contenuti e come proseguirà le vicende del gioco base.

Vista la situazione, non rimane che da attendere, per saperne di più. Intanto rileggete la recensione di Elden Ring, che male non vi fa.