Skul: The Hero Slayer, la recensione dell’ispirato Roguelite di Southpaw Games

Anche quando la qualità del gioco è elevata, però, ci vuole una gran fortuna perché tutti i fattori si allineino alla perfezione, e ancor di più se il videogame in questione proviene da mercati molto distanti dal nostro come quello asiatico. Eppure un piccolo scheletro è spuntato dal mucchio di titoli made in Corea (che in occidente spesso nemmeno arrivano) ed è riuscito magicamente a farsi conoscere dopo aver affrontato un lungo Early Access. La recensione di Skul: The Hero Slayer parla quindi di un piccolo fenomeno nel genere Roguelike , che ha saputo distinguersi grazie a una pletora di recensioni positive su Steam, e ad una formula atipica davvero esaltante. Ecco cosa ne pensiamo.

Piccoli eroi non morti

Come abbiamo già detto nell'introduzione, Skul è un roguelike, anche se per l'esattezza va inserito nel sottogenere dei roguelite, poiché nonostante in questo gioco si perda la progressione della campagna quando si muore (va finito tutto in un fiato, fondamentalmente, e non vi sono checkpoint interni), vengono mantenuti sia l'aumento delle statistiche sia degli specifici (e utili) personaggi non giocanti liberati nei vari capitoli. Ovviamente ciò comporta una durata complessiva inferiore ad un'ora nel caso non si muoia mai, ma non crediate si tratti di un gioco breve: prima di finirlo dovrete ripercorrerne i capitoli dozzine e dozzine di volte, poiché solo i giocatori più mostruosamente abili saranno in grado di chiudere l'avventura in una manciata di tentativi senza i dovuti potenziamenti.

La narrativa, dal canto suo, è pensata per essere un piacevole contorno all'azione e nulla più, e viene sviscerata attraverso dei brevi filmati (peraltro doppiati in coreano) dopo la sconfitta dei boss principali. Tutto ruota attorno al minuto protagonista, Skul appunto, che si ritrova a dover salvare il signore dei demoni dopo la sua cattura e sconfitta per mano del più potente eroe del regno di Carleon. Non certo indimenticabile come premessa, ma se non altro meno banale di quanto sembra, per via di un paio di piacevoli twist.

Non che ci aspettassimo molto di meglio: in quanto Roguelite Skul non è un gioco che si fonda sulla storia, bensì sul gameplay e la rigiocabilità; un videogame in pratica pensato per essere godibile anche quando lo si è sviscerato fino al limite massimo e si desidera solo puntare alle speed run. E in questo, fortunatamente, l'opera di Southpaw risulta estremamente valida.