PS Plus su PS5: l'87% degli utenti della nuova console è abbonato al servizio Sony

PS Plus è estremamente diffuso tra gli utenti PS5, in base a quanto emerso dai recenti dati finanziari di Sony e come evidenziato dall'analista di mercato Daniel Ahmad, visto che si parla dell'87% dei possessori di PS5 che è anche abbonato a PS Plus.

Un attach rate impressionante, per così dire, che si spiega nel fatto che probabilmente gli early adopters sono anche gli utenti più appassionati a PlayStation, che dunque sono anche abbonati al servizio online di Sony. Abbiamo visto come il numero di console vendute per quanto riguarda PS5 sia notevole, avendo raggiunto 4,5 milioni, così come i guadagni PlayStation di fine 2020 siano da record.

Tra i numeri indubbiamente positivi ci sono dunque anche quelli riguardanti PlayStation Plus: sappiamo che il numero di iscritti è cresciuto fino a 47,4 milioni, una quantità notevole ma che rappresenta comunque meno del 50% per quanto riguarda la quantità di PS4 diffuse, dunque è impressionante il fatto che su PS5 tale percentuale salga a 87%.

È dunque assai probabile che la stragrande maggioranza dei nuovi utenti PS5 sia già utente PS4 e che abbia un abbonamento PS Plus attivo, ma può aver giocato a favore di questo dato anche l'interessante iniziativa della PS Plus Collection, ovvero la raccolta di grandi successi PS4 a disposizione gratuitamente per tutti coloro che hanno PS5 e l'abbonamento a PS Plus.