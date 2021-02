PS5: guadagni PlayStation di fine 2020 da record, i più alti di sempre

PS5 ha venduto un numero incredibile di console a fine 2020 e possiamo certamente affermare che la piattaforma Sony di nuova generazione è un successo. Cosa possiamo dire, però, dell'intera divisione videogiochi della compagnia di Tokyo? Secondo quanto segnalato da Daniel Ahmad, a partire dal report ufficiale di Sony, il Q3 dell'anno fiscale 2020 (ottobre 2020 - dicembre 2020) è il migliore di sempre per la divisione videoludica.

Inoltre, l'anno fiscale 2020 (che termina a fine marzo 2021) sarà il migliore di sempre per Sony per quanto riguarda ricavi e profitti. Si tratta di risultati migliori rispetto a quanto previsto dalla compagnia, quindi le stime per l'anno sono state aumentate. La crescita è causata soprattutto da ottime vendite in ambito software e network (soprattutto abbonamenti). PS5, bisogna sottolinearlo, viene venduta in perdita, ma le vendite degli altri settori coprono completamente tali spese.

Precisamente, parliamo di 883.2 miliardi di Yen (8.43 miliardi di dollari/7.00 miliardi di euro) per il Q3 dell'anno fiscale 2020 di PlayStation: si tratta di una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il reddito operativo è invece pari a 80.2 miliardi di yen (767 milioni di dollari/637.5 milioni di euro): si tratta di una crescita del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

In termini di profitti, come potete vedere nel secondo tweet in calce, l'anno fiscale 2020/2021 (aprile 2020 - marzo 2021) della divisione videoludica di Sony non sarà solo il migliore di sempre, ma rompe il ciclo perdita - guadagno legato al rilascio delle console. Come potete vedere, al lancio di ogni console PlayStation vi è un perdita (in rosso), mentre al lancio di PS5 vi è un guadagno notevole. La differenza è nelle vendite software e network, come già detto.

