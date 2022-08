Days Gone diventa un film con l'attore di Outlander: il report

Deadline ha svelato che Sony PlayStation Productions sta sviluppando un film dedicato a Days Gone, il gioco d'azione open world di Sony Bend Studio.

Viene spiegato che Sam Heughan, noto per Outlander, potrebbe essere parte del progetto. L'adattamento è gestito da Sheldon Turner (Everest, Amore Morale). Jennifer Klein e Turner sono produttori tramite la propria compagnia Vendetta Productions. Asad Qizilbash e Carter Swan sono produttori per Sony PlayStation Productions.

L'attore scozzese Heughan ha interpretato Jamie Fraser in 75 episodi di Outlander. È nel cast del prossimo film di Liman, Everest, e di It's All Coming Back to Me di Jim Strouse.

Il protagonista di Days Gone

Days Gone segue le vicende di Deacon St. John, un ex militare e ora cacciatore di taglie. Il protagonista vive in un mondo post apocalittico decimato da una piaga che ha trasformato le persone in simil zombie. La storia ruota attorno alla perdita della moglie: l'uomo non ha ancora trovato pace per quanto avvenuto e vive allo sbando.

Days Gone ci mette in un grande open world diviso in regioni e ci permette di esplorare con la nostra moto, che diventa un secondo personaggio fondamentale per la nostra sopravvivenza. Si può potenziare la moto, ottenere nuove armi e affrontare orde di zombie composte da decine e in alcuni casi anche centinaia di creature.

PlayStation sta lavorando anche su un film di Ghost of Tsushima, che sarà girato con un cast completamente giapponese e in lingua giapponese.