Netflix assume per realizzare un servizio di cloud gaming

Netflix ha pubblicato un annuncio di lavoro in cui svela indirettamente di essere al lavoro per realizzare un servizio di cloud gaming proprietario. Si tratta di un dettaglio molto interessante e che conferma l'interesse della compagnia nell'espandersi concretamente nel mercato videoludico.

L'annuncio di lavoro in questione è per la figura di senior rendering engineer, in cui Netflix afferma che sta "espandendo rapidamente nuove offerte legate al gaming" e che vuole creare un "ecosistema di giochi cloud di Netflix".

"Stiamo cercando un rendering engineer per supportare il nostro servizio di cloud gaming. In questo ruolo, aiuterai a ottimizzare il rendering dei giochi in modo da poter eseguire il redering di un numero maggiore di giochi sui nostri dispositivi per il cloud gaming. Assisterai anche con lo sviluppo di SDK per consentire agli sviluppatori di realizzare titoli di alta qualità per l'ecosistema di giochi cloud di Netflix", recita l'annuncio.

Ovviamente da queste poche righe è impossibile intuire le caratteristiche del servizio di cloud gaming di Netflix e i piani della compagnia per il suo ecosistema, che potrebbe benissimo rivaleggiare Google Stadia o xCloud, oppure puntare in una direzione differente. Per scoprirlo non ci resta che attendere dettagli ufficiali direttamente da Netflix.