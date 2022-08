Redfall avrà la mappa più grande di tutti i giochi di Arkane

La mappa di Redfall sarà la più grande tra quelle di tutti i giochi di Arkane Austin, ha svelato lo sviluppatore.

Harvey Smith - Studio director di Arkane - ha affermato che l'intera Talos One, ovvero l'ambientazione di Prey (2017), è più piccola di una singola mappa che i giocatori visiteranno in una delle missioni iniziali di Redfall.

Karen Segars, art director presso Arkane, ha affermato che Talos One era all'incirca 27.000 metri quadrati. Redfall sarà quindi alquanto grande se una sola mappa supera tale cifra.

Redfall

Anche se il gioco è massiccio, Arkane afferma che la narrazione ambientale tipica dei giochi di Arkhane non verrà meno in Redfall.

Smith ha descritto Redfall come il progetto più ambizioso di Arkane, ma non solo per le sue dimensioni. Ricardo Bare, direttore creativo del gioco, ha invece parlato del diverso approccio adottato dal team per progettare la città di Redfall.

"[Di norma] iniziamo con qualcosa di veramente strano e fantastico come Dunwall o [una] stazione spaziale, e poi lavoriamo per fare in modo che i giocatori possano capire lo spazio nel quale si muovo e conoscere l'ambiente", ha detto parlando del processo creativo alla base di Dishonored e Prey. "Ma questa volta siamo partiti di proposito da qualcosa di familiare... e poi lo abbiamo stravolto".

Arkane ha anche parlato di altri dettagli del gioco in un video su Redfall che vi abbiamo mostrato qui.