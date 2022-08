Rainbow Six Siege: Operazione Brutal Swarm annunciata assieme all'operatore Grim

Con un teaser trailer in CGI Ubisoft ha annunciato ufficialmente l'Operazione Brutal Swarm di Rainbow Six Siege e svelato il nuovo operatore di Singapore, Grim.

Il filmato rappresenta solo un piccolo assaggio, che anticipa il reveal completo della nuova stagione e delle novità in arrivo per il gioco che verranno svelate domenica 21 agosto.

Per il momento sappiamo che Grim è un attaccante di Singapore con Salute 1 e Velocità 3. Dal sito ufficiale inoltre apprendiamo che il suo gadget si chiama Lancia-Alveari e consiste in uno sciame di robot-insetti che possono individuare la posizione dei nemici e contrastare i pattugliatori. La dotazione include l'SG-CQB, Commando 552, cariche da irruzione e claymore.

"Operazione Brutal Swarm apre la strada al nostro nuovo assalitore proveniente da Singapore. Cresciuto in una famiglia di fanatici di sopravvivenza a Jurong, Singapore, Grim si unisce a Nighthaven con un obiettivo: portare a termine il lavoro", recita il post del sito ufficiale di Rainbow Six Siege.

"L'esperienza di Grim nell'EOD gli ha insegnato quanto facilmente le cose possano degenerare quando la posizione e la vicinanza di un bersaglio sono sconosciute. È qui che entra in gioco il Lancia-alveari Kawan; senza ricarica e con una bassa cadenza di fuoco, il lancia-alveari favorisce un gameplay versatile, sfruttando la raccolta informazioni e l'inibizione area per contrastare i pattugliatori, creare opportunità di ingresso e proteggere gli obiettivi."

"La capacità del Lancia-alveari Kawan di mantenere una posizione per un periodo di tempo limitato migliora il gioco cooperativo condividendo le marcature delle posizioni con la squadra. I difensori che affrontano questa abilità unica dovranno decidere di combattere rivelando la propria posizione o fuggire e cambiare strategia. Gli assalitori faranno meglio invece a prestare particolare attenzione alla posizione dello specialista Mute e al posizionamento del dispositivo: le 5 cariche del lancia-alveari serviranno a ben poco se vengono neutralizzate."

"Formatosi alla scuola ricognitori dell'esercito, Grim sa essere furtivo e ottenere informazioni, e come operatore Salute 1 fa affidamento principalmente su tattiche evasive e velocità. L'SG-CQB non è particolarmente discreta come arma primaria, ma ha potenza; la dotazione include anche l'opzione Commando 552, che consente un gioco offensivo brutale."

"Se la Velocità 3 rappresenta la punta di diamante, la carica da irruzione e le claymore sono la ciliegina sulla torta della dotazione verticale di Grim. Mentre la carica consente di sfondare, la claymore garantisce che, una volta dentro, nessuno possa sorprenderci alle spalle."