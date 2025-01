Gli autori di Helldivers vogliono che nel film ci siano tantissimi attori famosi, così possono farli morire

Come saprete, Sony ha confermato che è in produzione un film di Helldivers , il videogioco sparatutto online di Arrowhead Game Studios. Non sappiamo praticamente nulla di questa pellicola, a iniziare dal cast. Sony cercherà forse di mettere in campo tanti attori famosi?

Cosa chiede Arrowhead Game Studios per il film di Helldivers

Il team desidera infatti che vengano inclusi quanti più attori famosi possibile all'interno della pellicola, ma al tempo stesso desidera che muoiano tutti in modo estremamente violento per mano di alieni, robot e insetti giganti.

Il commento di Shams Jorjani, CEO di Arrowhead

Questo ambizioso piano è stato condiviso sul Discord di Helldivers 2 da Shams Jorjani, CEO di Arrowhead. "Speriamo tutti di avere il maggior numero possibile di attori di serie A", ha scritto Jorjani in risposta a un utente che ha espresso la speranza che Chris Pratt non partecipi al film. "A patto che vengano tutti uccisi violentemente e immediatamente".

Ovviamente pagare dei grandi attori per farli morire immediatamente sul grande schermo non è un piano semplice da mettere in atto. Sony - e gli attori stessi - potrebbero avere da ridere a questa proposta, visto che spesso sono i nomi famosi ad attirare il pubblico al cinema. Considerando anche che "Helldivers" non è una IP famosa presso il largo pubblico (a differenza di un Super Mario, per esempio), è probabilmente fondamentale attirare spettatori con grandi attori.

Ovviamente, bisogna anche vedere se Arrowhead Game Studios collaborerà al film di Helldivers.