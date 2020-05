GamesStopZing, il taccuino 2020-21 con 25 coupon di sconto è in prenotazione

Il taccuino 2020-21 di GameStopZing è in prenotazione presso la celebre catena di negozi. Questo comodo accessorio contiene al suo interno anche 25 coupon di sconto da usare all'interno della catena o con partner selezionati e un comodo calendario. Ma non solo. Il taccuino è impreziosito da diversi contenuti inediti sul mondo dell'intrattenimento e tanti altri mondi legati al nostro hobby preferito.

Il taccuino è caratterizzato da una accattivante grafica ispirata ai giochi da tavolo, ha una tasca interna posteriore e la pagine rilegate. Come dicevamo, però, una delle cose più interessanti è che al suo interno contiene dei buoni sconto da utilizzare all'interno della catena GameStopZing o altri che è possibile utilizzare con suoi partner come Flixbus, AW Lab e GamesWeek. Sono 25 in totale.

Il taccuino è prenotabile sia nei negozi GameStopZing, a questo indirizzo potrete scoprire come trovare quello più vicino a voi, sia online.

A questa pagina, infatti, potrete prenotare sul sito Gamestop.it il vostro taccuino 2020-21 a soli 14,98 euro. Chi è GSZ+ LEVEL 3/EPIC ha diritto al 25% di sconto(per visualizzare lo sconto del 25% LEVEL 3/EPIC è necessario effettuare il login all'interno del sito). Sapevate che GameStopZing ha l'esclusiva italiana sull'edizione limitata PS4 Pro di The Last of Us?