Nvidia, AMD e Intel presenteranno le nuove GPU e APU ad agosto 2020

Grosse novità da Nvidia, AMD e Intel arriveranno ad agosto 2020, periodo nel quale sono concentrati i maggiori eventi di presentazione da parte delle tre compagnie, che dovrebbero annunciare e mostrare in tali occasioni le nuove GPU e APU previste nel prossimo futuro sul mercato.

L'informazione arriva dal programma di Hot Chips, una conferenza organizzata dall'IEEE Technical Committee su Microprocessori e Microcomputer, nella quale sono previsti interventi da parte di tutti e tre i produttori tra il 16 e il 18 agosto 2020.

Nella fattispecie, Nvidia terrà una presentazione sulla prossima generazione di GPU serie Ampere, intitolata appunto "La next gen delle GPU Nvidia: Performance e innovazione per le GPU da computer", sebbene sia probabile che, in un'occasione come questa, non siano previsti proprio annunci destinati al grande pubblico.

Hot Chips è una conferenza di carattere tecnico, rivolta soprattutto agli addetti ai lavori, dunque difficilmente verranno annunciate date di uscita e prezzi di lancio, tanto più che probabilmente si tratterà di schede per le workstation più che per il mercato consumer, anche se non è comunque detto.

AMD terrà invece la presentazione "AMD Next-Generation 7nm Ryzen 4000 APU", evidentemente incentrata sulla nuova APU da parte della compagnia basata su Ryzen 4000. Infine, Intel presenterà le sue schede grafiche con architettura Xe e questa potrebbe essere la prima vera presentazione per questi hardware.

In ogni caso, una presentazione più specificamente dedicata al mercato consumer, almeno per quanto riguarda AMD e Nvidia, è forse più probabile verso settembre 2020.