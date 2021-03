Song in the Smoke annunciato per PlayStation VR e Oculus, un survival preistorico

Song in the Smoke è il secondo gioco annunciato oggi per PlayStation VR, questo però in arrivo anche su Oculus Rift e Oculus Quest e si tratta di un particolare survival ad ambientazione pseudo-preistorica, con caratterizzazione alquanto stilizzata.

Sviluppato dal team 17-BIT, Song in the Smoke è una sorta di action survival in prima persona che ci cala all'interno di un mondo preistorico e selvaggio, con la minaccia costante di predatori in agguato e la necessità di sopravvivere in mezzo a tante insidie e pericoli, utilizzando armi da creare a partire dai materiali che si trovano in giro.

Song in the Smoke è creato appositamente per i visori a realtà virtuale, in particolare PlayStation VR, Oculus Rift e Oculus Quest e il gameplay è impostato anche sull'utilizzo dei particolari controller associati a questi dispositivi, prevedendo dunque la possibilità di afferrare e manipolare vari oggetti.

Sulla base di questo, il crafting ha un ruolo importante nel gameplay, anche se sembra piuttosto elementare: si tratta di raccogliere materiali e decidere i diversi utilizzi da adottare, sempre in linea con la necessità di sopravvivere. Song in the Smoke non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel corso del 2021, 17-BIT ha presentato il gioco con un primo trailer che mostra alcune sezioni di gameplay.

La grafica è caratterizzata da una particolare stilizzazione un po' cartoonesca, ma questo non toglie nulla al senso di paura e minaccia che scaturisce da alcune situazioni, considerando la lotta impari che spesso ci troviamo ad affrontare contro le bestie più potenti. A questo punto, attendiamo di conoscere la data di uscita precisa di questo interessante gioco. Proprio nelle ore scorse è stato annunciato anche DOOM III VR Edition in questa nuova mandata di novità su PlayStation VR.