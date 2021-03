Life is Strange 3: diamo un'occhiata alla nuova protagonista

Dopo tanti rumor e indiscrezioni è ufficiale: Square Enix presenterà ufficialmente il nuovo capitolo di Life is Strange, conosciuto semplicemente come Life is Strange 3, allo Square Enix Presents del 18 marzo 2021. Il nuovo capitolo presenterà il nuovo cast, i nuovi poteri e la nuova storia del gioco. Oltre che ovviamente, la nuova protagonista.

Il tweet col quale Square Enix ha confermato quello che in tanti ormai sospettavano non dice molto di più. "L'inedito Life is Strange sarà presentato per la prima volta il 18 marzo alle 18 allo Square Enix Presents" è quanto si può leggere nell'immagine. Immagine che, però, mostra anche la siluette, da dietro, della nuova protagonista. Un profilo che sembra confermare un rumor di Life is Strange 3 pubblicato qualche giorno fa.

Da quanto possiamo intuire, la nuova protagonista non sarà la classica teenager da teen movie, forse l'unico limite nel character design di Max e Chloe, le due protagoniste del primo Life is Strange, ma una ragazza per certi versi più normale, più rotonda e vestita in maniera molto casuale.

Una scelta che ci fa pensare a come la storia possa essere incentrata sul bullismo e sulla superficialità della società moderna. O magari semplicemente lo studio ha scelto di disegnare la sua nuova protagonista così, semplicemente perché è normale e ci siamo stufati di avere personaggi bellissimi.

Comunque manca davvero poco alla presentazione ufficiale del gioco, nella speranza che il team di sviluppo riesca a ritrovare la magia e l'amalgama che aveva reso amatissimo il primo capitolo.